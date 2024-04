Pokud se snažíte zhubnout, nestíháte vařit, nebo jen chcete vyzkoušet poctivou a chutnou kuchyni, neváhejte se zapojit do naší soutěže. Vybereme 3 výherce, kteří získají možnost vyzkoušet si na 3 dny prémiovou krabičkovou dietu s programem dle své volby od společnosti Nice To Fit You, která nově od letošního ledna působí v Praze.

Nice To Fit You nabízí skutečně rozmanitý výběr stravovacích programů. K dispozici je 12 různých jídelníčků sestavených výživovými experty dle vašich chutí a potřeb. Na své si přijdou jak milovníci domácí kuchyně, tak vegetariáni a vegani nebo příznivci keto diety a třeba i lidé, kteří chtějí omezit příjem lepku. Díky verzi „Foodie“ zaměřené na jídla na úrovni špičkových světových restaurací si navíc pochutnají i gurmáni.

Vysoká míra flexibility

S krabičkovou dietou Nice To Fit You si každý den můžete vybírat z desítek různých jídel a nemusíte se tak nikdy spokojit s něčím, na co zrovna nemáte chuť. Samozřejmostí je také individuální nastavení jídelníčku dle vašich osobních potřeb a preferencí. Pokud si s nastavením diety a energetickou hodnotou stravy nevíte rady, pomůže vám s tím chytrá kalorická kalkulačka, která je na webu Nice To Fit You zdarma k dispozici.

Dieta, která Vás nebude nudit

Ať už se rozhodnete pro kterýkoliv z nabízených jídelníčků, můžete se spolehnout na vysokou kvalitu vybraných jídel. Každý den připravujeme čerstvá jídla, která následně rozvážíme zákazníkům. Velký důraz je také kladen na chuť jednotlivých pokrmů. Každý zákazník má možnost své jídlo ohodnotit 1–5 hvězdičkami. V případě, že kterýkoliv z nabízených chodů získá v průměru méně než 4,3 z 5 hvězdiček, zaměří se na něj šéfkuchaři Nice To Fit You a recept změní tak, aby jídlo bylo chutnější a splňovalo požadavky zákazníků. Zároveň zkoušíme i nové recepty a naše jídelníčky pravidelně obměňujeme.

Pokud v soutěži tentokrát nevyhrajete, nezoufejte. Můžete využít jedné z několika akčních slev na stránkách www.ntfy.cz nebo sledovat sociální sítě NTFY, jako je Facebook nebo Instagram. Na nich můžete využít jedinečné příležitosti a vyzkoušet dietu, která vás nebude nudit.

Upozornění: Krabičkovou dietu Nice To Fit You je možné zatím objednat pouze v Praze!

Nápovědu hledejte na www.ntfy.cz

Nápovědu hledejte na www.ntfy.cz