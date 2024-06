Již 5. sezónu bude letos slavit zvířecí a zábavní PARK JOO ve Zbožíčku 15 v okrese Nymburk ve Středočeském kraji.

Foto: parkjoo.cz

I v tomto roce budou občané malebné obce Zbožíčko, která je vzdálená 8km od Milovic, spolu s návštěvníky svědky zahájení již 5. sezóny rodinného Parku Joo, který svým hostům nabídne k ukázce poměrně velké množství exotických, ale i hospodářských zvířat, jako jsou například tygři ussurijští, konkrétně 3 samice a 1 samec, pumy americké, lamy, koně, kozy, pávy a mnoho dalších.

V našem parku budou probíhat komentované prohlídky, aby ani jednomu z návštěvníků parku, ať se jedná o malé nebo velké, neuniklo nic o životě našich zvířat. Cílem těchto prohlídek je informovat a vzdělávat. Na konci této naučné stezky čeká každého krátký kvíz, který otestuje paměť a získané znalosti účastníka z komentované prohlídky.

Naše zvířata jsou nedílnou součástí naší rodiny. Vždy když se nám narodí nějaké mládě, je to pro mě stejná radost, jako by se mi narodily vlastní děti. (dodává s úsměvem ředitel Národního cirkusu Jo – Joo a majitel parku – Patrik Joo.)

Zdroj: parkjoo.cz

První český Národní cirkus Jo – Joo ani letos nevyrazil na své každoroční turné. Chceme své věrné fanoušky a všechny milovníky zvířat a zábavy pozvat k nám do Zbožíčka do Parku Joo, který i tento rok svým návštěvníkům nabídne řadu atrakcí, workshopů a rodinných aktivit. Návštěvníci si budou moci mimo jiné vyzkoušet řadu cirkusových disciplín. Vždy o víkendu čeká naše hosty bohatý doprovodný program.

Během prohlídek si v prostorách pravé galerie v našem stanu můžete prohlédnout výstavu fotografií oceňovaných fotografů Adolfa Ziky a Zdeňka Dvořáka, kteří jsou dlouholetými entuziasty cirkusového světa a kteří svými fotografiemi na plátně vzdávají hold památce principála Jaromíra Joo.

Park Joo můžete navštívit od 20. 6. 2024 do 31. 8. 2024 a to vždy od čtvrtka do neděle od 10:00 do 17:00. Akce je určena pro všechny věkové kategorie a občerstvení je zajištěno. Těšíme se na vaši návštěvu.

Nápovědu hledejte na https://www.parkjoo.cz/

Ze všech správných odpovědí vylosujeme 4 výherce, kteří se mohou těšit na rodinnou vstupenku do zábavného PARKU JOO ve Zbožíčku.