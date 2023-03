Když se umíte rozdělit o radost, zvládnete rozdělit i výrobky efko z naditého koše. Pojďte vyhrát…

Chcete vyhrát? Skvělé! Pojďme na to

Vlastně není důležité, zda chcete vyhrát proto, že prostě milujete výrobky společnosti efko a kupujete si je kdykoli na ně narazíte, nebo proto, že ve své stravě dáváte přednost zdravým potravinám, které jsou zároveň tuzemské a bezpečné. Vlastně můžete mít řadu jiných důvodů, a přesto vám vždy výhru přejeme! Třeba chcete někomu udělat radost a v podstatě celý ten velký koš luxusních výrobků darovat, nebo vzít s sebou na očekávanou oslavu, nebo uspořádat ochutnávku pro přátele… Vše je správně. Radost pro nás i pro Vás!

A čím tedy potěšíme?

Víte, že společnost efko cz vyrábí pod svou značkou aktuálně 11 výrobků okurek a další okurkové produkty určené přímo pro gastronomii? Možná někteří víte, a dokonce umíte vyjmenovat. Delikates, Tradiční Moravské, Chilli, Česnekové, Dětské a Kořeněné atd.… Tím se ale nezdržujme, neboť efko cz nevyrábí jen ty křupavoučké okurky co vyhrávají soutěže, ale také cibulky, papriky, různé česneky v oleji, úžasnou červenou řepu, jemný celer, mlsné kukuřičky a kukuřičná zrna, velké fazole a nepálivé beraní rohy, kysané, bílé a červené zelí a dlouhou řadu salátů. No, a ještě dětské výrobky a řadu *EXCLUSIVE*. …a snad od všeho něco bude v tom koši. Bude pěkně těžký. Snad jej unesete.

Tak vzhůru do soutěže! Zabojujte, najděte si správnou odpověď, oslovte kolegy, rodinu, kamarády, ať také hrají – že se s nimi o koš případně podělíte

…všechny koše již čekají! Vaše koše!

Prosím, pokud máte nápad na nový zajímavý výrobek, napište nám tip na něj na efko@efkocz.cz Nejlepší nápad odměníme dalším výherním košem!

LINK, kde soutěžící najde odpověď na otázku: www.efkocz.cz

O co se soutěží:

Společnost efko se rozhodla rozdat své výrobky těm, kteří najdou na www.efkocz správné odpovědi a zkusí vyhrát. Ze všech správných odpovědí náhodně vybereme pět výherců, kteří obdrží koš lahodných výrobků od společnosti efko cz v hodně nejméně 1 000 Kč.