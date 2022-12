Dramatický příběh zachráněných dětí se dočkal divadelního zpracování v přitažlivém kabaretním žánru.

Foto: Švandovo divadlo na Smíchově

Příběh dvou sester inspirovaný skutečnými osudy a dramatickými historickými událostmi slibuje divákům Švandova divadla inscenace Kabaret Winton. Na scénáři se podílela spisovatelka Kateřina Tučková a jeho spoluautorem je i Martin Františák, umělecký šéf smíchovské scény. Ten inscenaci zároveň režíroval a téma záchrany židovských dětí Nicholasem Wintonem představil publiku v přitažlivém kabaretním žánru – se zpěvem, tancem, stepem i podmanivou živou hudbou přímo na jevišti. Přeživší Ester, hledající po padesáti letech ve staré vlasti ztracená rodinná pouta, hrají hostující Jaroslava Pokorná v alternaci s Danou Syslovou. Mladší sestru Ludmilu, jejíž život se odvíjel zcela jinak, a zároveň Matku obou dívek, ztělesní Bohdana Pavlíková. Kabaretiéra Kašpara, postavu obdařenou ďábelskou ironií a charismatem, představuje Miroslav Hanuš, publiku Švandova divadla známý vynikajícím ztvárněním Jana Wericha v inscenaci Hadry, kosti, kůže. Otce rodiny ztvární Tomáš Petřík, Nicholase Wintona ztělesní Matěj Anděl, zpěvačku Linu hraje Andrea Buršová, Wintonovu spolupracovnici Doreen Warrinerovou a Hannah, dceru Ester, ztvární Anna Grundmanová (dříve Stropnická). Jako Obřadník se objeví Jacob Erftemeijer. Do role velkouzenáře Bartáka, reprezentujícího v předválečných letech „neškodný“ český nacionalismus, a později i do úlohy mazaného Recepčního v hotelu konce 80. let obsadil režisér Roberta Jaškówa. V dalších úlohách uvidíte Petra Kulta (Martin Blake), hostujícího Tomáše Červinka (strýc Benjamin) a Anežku Šťastnou (Švédka Kerstin). V úloze třináctileté Ester se alternují Katarína Mišejková a Sára Lutovská.

Zdroj: Alena Hrbková

Známý příběh, kdy chceme vědět víc

Silvestr roku 1938. Část území Československa už musela být odevzdána Německu, ale většina lidí stále nechce připustit, že by mohlo být ještě mnohem hůře. Kdo by se chtěl trápit temnými vyhlídkami… Je poslední den roku a má se slavit. Kabaretiér Kašpar a krásná zpěvačka Lina se postarají o pestrou zábavu – zpívají, tančí, stepují… a navíc je tu tombola! I společnost večera je pestrá - vzácní hosté z Anglie, domácí velkopodnikatelé, či obyčejná židovská rodina s malou dcerkou Ester. Ta má navíc dnes i narozeniny!

Zdroj: Alena Hrbková

Nastává nová doba, která ale tolik bezstarostnosti už zdaleka nepřinese. Rodiče Ester jsou postaveni před volbu, zda poslat svoji dcerku do neznáma. A kterou z nich – větší Ester, která už se o sebe v mnohém postará sama, ale bude si stýskat, nebo nemluvně Haničku? A co když je to všechno jen zbytečný povyk a stačí pár týdnů počkat, vše se uklidní a budou žít jako dřív. Copak mohou svěřit svoji dcerku někomu, kdo nabízí děti v katalogu jako zboží? Čas i doba jsou neúprosní, je nutné se rozhodnout.

Zdroj: Alena Hrbková

Dávný příběh ožívá na konci 80. let, kdy do hotelu Šroubek, dávno už ovšem přejmenovaného na hotel Evropa, přijíždí akurátní a dosti divně se chovající stará dáma – Mrs. Johnson. Prý tady kdysi jezdila na kole. Personál si o ní myslí své, ale přeci jen je tu někdo, kdo značně zneklidní. A nervozita stoupá i u Mrs. Johnson. Zdá se totiž, že tu potkává osoby, které považovala dávno za mrtvé. Nebo ji jenom klame paměť a vidí, co vidět chce?

Nápovědu najdete na https://www.svandovodivadlo.cz/inscenace/740/kabaret-winton/4257

Zdroj: Švandovo divadloZe všech správných odpovědí vybereme náhodně 6 výherců, kteří dostanou 2 vstupenky do VIP lóží na únorové představení Kabaret Winton (čtvrtek 2. 2. 2023 od 19:00 Velký sál Švandova divadla na Smíchově, Štefánikova 57, 150 00 Praha 5).

Výherní vstupenky budou připraveny v obálkách na jména výherců v pokladně Švandova divadla jeden pracovní den od dodání jmen od denik.cz až do termínu konání představení tedy 2. 2. do 18:30.