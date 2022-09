Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu, který se uskuteční od 4. do 7. října 2022 na brněnském výstavišti, se představí významné firmy ze všech oblastí strojírenství. Reprezentativně zastoupen bude i klíčový obor obrábění a tváření. Partnerem veletrhu je francouzský region Auvergne-Rhône-Alpes.

Foto: Veletrhy Brno, a.s.

„Firmy projevily o prezentaci na letošním MSV zvýšený zájem. Vrací se také vystavovatelé, kteří se v loňském roce nemohli veletrhu zúčastnit kvůli pandemii. Tím se potvrzuje, že veletrhy jsou pro vystavovatele důležitou obchodní platformou,“ řekl Michalis Busios, ředitel MSV.

Nosným tématem veletrhu je digitalizace průmyslu

Již potřetí bude součástí MSV také Digitální továrna 2.0, která se letos zaměří na inteligentní digitalizaci v různých podobách. Projekt přiblíží technologie umožňující transformaci nejen průmyslového prostředí, ale i celé ekonomiky. „Ve speciální expozici v pavilonu F návštěvníci uvidí soubor digitálních a automatizačních technologií, exponátů i řešení, které se při správném využití stávají účinnou součástí výroby,“ upřesnil Busios. Zlatým partnerem projektu je společnost Siemens. Zajímavý program nabídne také digitální stage, kde se uskuteční živé diskuze o tématech jako umělá inteligence, využití digitálních dvojčat nebo 5G sítě.

Zajímavý doprovodný program

V letošním roce se na MSV vrací také komentované prohlídky veletrhu s názvem MSV TOUR zaměřené na potenciál digitalizace a automatizace. V pavilonu A2 návštěvníci najdou oblíbenou balicí linku Markem Imaje Packaging Live. Balicím produktem budou letos piva. Odehraje se také Fórum aditivní výroby, které je největším setkáním zájemců o technologie profesionálního 3D tisku ve střední Evropě. Novinkou je páteční program pro školy s názvem IndusTRY: Zkus to s průmyslem, jehož cílem je budoucí generaci ukázat průmysl v jeho nové moderní podobě. „Mezi další témata doprovodného programu se řadí energetická efektivita, digitální transformace, blockchain nebo udržitelný rozvoj,“ doplnil Michal Svoboda, mluvčí MSV.

MSV společně s technologickými veletrhy

Mezinárodní strojírenský veletrh se koná na brněnském výstavišti od úterý 4. října do pátku 7. října 2022. Společně s ním se konají i specializované veletrhy IMT, PLASTEX, WELDING, FOND-EX a PROFINTECH. Otevřeno bude denně od 9 do 17 hodin, poslední den do 16 hodin. Vstupenky jsou nejvýhodněji k dostání online na www.msvbrno.cz.

