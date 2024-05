Hlavní hvězdou je KRYŠTOF! Jeden z největších a nejstarších hudebních festivalů v ČR, festival VOTVÍRÁK, se mění! Od 6 - 9. června 2024 nabídne to nejlepší z české a slovenské hudební scény. A jako 1. český festival bude mít 5 000 míst k sezení v rámci areálu!

Foto: votvirak.cz

POP, ROCK, HIP HOP, DANCE i FOLK, na to vše se můžou návštěvníci těšit v červnu 2024 na festivalu VOTVÍRÁK. Nabídne širší výběr interpretů i dalších zážitků. Nyní odhaluje i další jména z line-upu, který je z 98 % již naplněný!

Kromě již dříve zveřejněných jmen interpretů a kapel (viz níže) vystoupí na letišti v Milovicích jako hlavní hvězda kapela Kryštof. Dále do line-upu dopňujeme tato jména: Petr Kolář, Elis Mraz, Jakub Děkan, Pekař, Arakain, Argema, Doga, Napořád, Five O’Clock Tea, Post-it, Panoptiko a Dj EKG. Chybět nebude ani unikátní festivalová vzpomínka na Františka Nedvěda - Vojta Nedvěd s kapelou.

JIŽ POTVRZENÉ KAPELY

VOTVÍRÁK 2024 slibuje doslova nabitý program: Rybičky 48, Divokej Bill, Xindl X, Mig 21, O5 & Radeček, Pokáč, Michal David, Petra Janů & Amsterdam, Pražský výběr, Jaroslav Uhlíř, Voxel, Imodium, UDG, Kollárovci, Olga Lounová, Visací zámek, Citron, Sabina Křováková, Raego, Bára Zemanová, Iné Kafe, Crossband, Medvěd 009, Legendy se vrací.

NÁLOŽ HIPHOPU

Na HIP-HOPové scéně vás čekají jména a formace, jako jsou: RYTMUS, YZOMANDIAS, MAJK SPIRIT, MARPO & TROUBLEGANG, 58G, REST & CHAMPION SOUND, PSH, SERGEI BARRACUDA, DOLLAR PRYNC, RIGOR, MORTIZ, MICHAJLOV, MC GEY, PTK…

TANEČNÍ SCÉNA

MANENE, JAQULLIN, GOLPE AKA BROKEN ROBOT, CHRIS SADLER, HOLY THE BIG, LUCCA, RIO,LANDCHI, DE LA VIBES, BÁBA, JOE JOY, ILLYA, EXILIM, NONALIS, LADIDA, PHIL BILL BROTHERS…

Občerstvení, ale třeba i možnost posezení vnímají producenti VOTVÍRÁKU 2024 kromě skvělého hudebního zážitku, kde si opravdu vybere každý, jako stěžejní. Proto festival bude mít k dispozici více než 5 000 míst k sezení!

Nápovědu a veškeré informace hledejte na www.votvirak.cz

Zdroj: votvirak.cz

Ze všech správných odpovědí vylosujeme 10 výherců, kteří se mohou těšit na 2 vstupenky na největší český festival VOTVÍRÁK.