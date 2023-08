Divadlo Lucie Bílé připravuje další hudební premiéru. Po úspěšných komediích Láska je láska a Maminy uvede muzikál Srdeční záležitost americké písničkářky Amandy McBroom. V hlavní roli představí zlatou slavici a majitelku divadla Lucii Bílou.

Lucie Bílá a Denny Ratajský v muzikálu Srdeční záležitost | Foto: Mia Křižková

Hlavní hrdinkou muzikálu Srdeční záležitost je Annie – žena v domácnosti, která v jeden den oslaví 50. narozeniny i 30. výročí svatby. Do svého muže Steva se zamilovala na první pohled a oba se milují i o třicet let a dvě děti později. Jen zapomněli, jak to tomu druhému říci… Zatímco se Annie ohlíží za svým životem a přemýšlí, zda ji jeho naplnění neminulo, je na pokraji objevení nového významu slova štěstí. Českou premiéru muzikálu uvede Divadlo Lucie Bílé 28. září 2023.

Autorka muzikálu Amanda McBroom se dostala na vrchol popových žebříčků s hitem „The Rose" oceněným mnoha cenami Grammy. Ze svých písní vytvořila příběh ženy, která stojí tváří v tvář krizi středního věku a s obrovským nadhledem a humorem se zamýšlí nad odvěkou hádankou zvanou „sebepoznání". Českou premiéru muzikálu Srdeční záležitost uvede Divadlo Lucie Bílé 28. září 2023.

