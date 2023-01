Nejlepší dárek je skvělá zábava. Vyhrajte vstupenky do Divadla Kalich na slavnou Silnici.

Foto: divadlokalich.cz

Strhující herecké výkony Barbory Hrzánové a Radka Holuba v hlavních rolích zdobí inscenaci pražského Divadla Kalich Silnice, napsanou na motivy slavného oscarového filmu Federica Felliniho. Vyprávění o osobitém soužití dvou potulných komediantů Zampana a Gelsominy divákům nabízí řadu vitpných i napínavých momentů a hercům prostor například doprovodit se na hudební nástroje a předvést na jevišti celou řadu dalších nevšedních dovedností. Vedle Barbory Hrzánové s Radkem Holubem v dalších rolích excelují Klára Cibulková, Zbigniew Kalina a Radek Zima.

Zdroj: divadlokalich.cz

"Naše Silnice vypráví o tom, že v životě se mohou stát i věci, které se zprvu zdají být naprosto nemožné. Stejně tak by nikdo nedával šanci vztahu takhle odlišných tvorů, jako jsou věčné dítě Gelsomina a zemitý, z jednoho kusu vytesaný Zampanó. A přesto když jeden odejde, najednou druhý zjistí, že bez něho nemůže být. Protože i ten nejmenší kamínek, i to zrnko písku má v tomto řádu nějaký smysl. Je to prosté a tak silné sdělení. Jde o klasický, archetypální příběh, vlastně pohádku, která diváky vede bezpečně a nezradí je. Není to postmoderna, nevypomáhá si žádnými odbočkami, zkratkami, reminiscencemi a tak podobně. Málokdy se setkáte s takhle jednoduchým, a tím pádem odvážným vedením příběhu. Což je pro inscenování obtížné, ale jestliže jsme k tomu příběhu poctiví, uvěří mu i diváci a půjdou s námi ve velké koncentraci a velkém sepětí," prozrazuje Bára Hrzánová.

Zdroj: divadlokalich.cz

"Zampanó s Gelsominou putují společně světem, ale vidí ho přitom diametrálně odlišně. A takhle to přece v životě bývá. I když se s někým díváme na stejnou věc, vnímáme ji každý alespoň trochu jinak. A stejně tak každý z diváků vidí jiné představení, i když právě sedí ve stejném hledišti," doplňuje Radek Holub.

Zdroj: divadlokalich.cz

Nápovědu najdete na www.divadlokalich.cz

Ze všech správných odpovědí vybereme náhodně 3 výherce, kteří obdrží 2 vstupenky na představení Silnice v Divadle Kalich dne 16. února 2023.