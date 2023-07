Období dovolených je opět tady. Ať už prázdniny strávíte u moře, v horách nebo na zahrádce, nezapomínejte na spolehlivou ochranu před sluncem.

Foto: Fotobanka (https://www.freepik.com/)

Ačkoliv má slunce jednoznačně pozitivní vliv na naši náladu, k naší pokožce až tak vlídné není. Opalovací krém je tedy základ. Jak ale vybrat ten nejúčinnější?

Proč se chránit před sluncem?

UV záření totiž poškozuje kožní buňky a nese s sebou spoustu zdravotních rizik. UVA záření je zodpovědné za předčasné stárnutí pleti a vznik pigmentových skvrn. Na druhé straně UVB záření pokožku způsobuje spálení pokožky a může způsobit dokonce rakovinu kůže. Slunečného počasí si určitě užívat můžete, vsaďte ale také na dostatečný UV faktor.

Kdy opalovací krém používat?

Spousta z nás se mylně domnívá, že opalovací krém je vhodné používat jen v létě. Tak to ale vůbec není. SPF bychom měli aplikovat celoročně a za jakéhokoliv počasí – sluneční záření totiž může pleti škodit, i když je venku zrovna pod mrakem. Nezapomínejte ani na pravidelnou reaplikaci – obecně se doporučuje opalovací přípravek nanášet co 2 hodiny.

Podle čeho opalovací krém vybrat?

Výběr opalovacího krému nemusí být žádná věda. Kvalitní opalovací krém by měl být prevencí nejen před spálením, ale i před nechtěnými vráskami. Zvolte tedy širokospektrální opalovací krém, který pokožku chrání před UVB i UVA zářením. Upřednostňujte také krémy voděodolné, a to nejen kvůli možnosti plavání. Krém vás totiž spolehlivě ochrání, i když se zrovna zpotíte. Co se výběru SPF faktoru týče, pro jistotu vsaďte na vyšší faktory – SPF 30 nebo ideálně SPF 50.

Vitalpoint.cz je rodinná lékárna s více než 20letou tradicí. Zakládá si na kvalitním složení nabízených produktů a v sortimentu najdete ty nejlepší doplňky stravy, kosmetiku, zdravé potraviny, ale třeba i ekologické čisticí přípravky. Na jejich blogu najdete články od zkušených odborníků, kteří poradí, podle čeho vybrat ten nejkvalitnější doplněk stravy nebo jak nejlépe pečovat o vaši pleť.

Nápovědu na soutěžní otázku najdete na https://vitalpoint.cz/blog

Ze všech správných odpovědí vybereme 5 výherců, kteří se mohou těšit na balíček s opalovací péčí od Vitalpoint.cz. Zdroj: BELLIS CZECH REPUBLIC, s.r.o.

Balíček obsahuje: