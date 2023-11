Zavřete oči zhluboka se nadechněte. Cítíte to? Vánoční atmosféra už na nás dýchá ze všech koutů. Máme pro vás několik tipů, jak se ní ponořit.

Foto: Service AKH s.r.o.

Je to právě vůně, která nám připomíná Vánoce i v létě. Mezi ty základní a to nám určitě potvrdíte i Vy patří: badyán, skořice, hřebíček a pomerančová kůra. Někdo by do výčtu zařadil i vanilku. Tyto esenciální oleje či jejich směsi mají na naše tělo aromaterapeutický účinek a tím jsou schopné i do určité míry ovlivnit naši náladu. To vše díky obsahu silic.

VANILKA uklidňuje při úzkosti, strachu, nervozitě, napětí, podráždění a nespavosti. Dodává energii, zjemňuje, rozveseluje, otevírá mysl kráse a pomáhá odložit problémy. Přináší sladké tóny našemu Já. Vzbuzuje vzpomínky na vanilkové rohlíčky.

SKOŘICE stimuluje, je vhodná při únavě, oslabení a fyzickém vyčerpání, při napětí a nervozitě. Pomáhá proti zapomnětlivosti a nedůslednosti. Prohřívá emoce, teplem harmonizuje osobnost, zklidňuje nervový systém, euforizuje. Ženám dodává sebedůvěru. Evokuje vánoční jablečný štrůdl nebo staročeský svařák.

BADYÁN podporuje uvolnění hlenů, mírní nadýmání. Tlumí deprese a harmonizuje. Vhodný při nočních můrách, pocitech osamělosti, únavě, frigiditě, impotenci. Tvarem připomíná hvězdu a bývá součástí vánoční výzdoby.

HŘEBÍČEK stimuluje nervový systém, je nápomocný při nervovém vypětí a celkové nervové slabosti. Prohřívá ducha, posiluje chuť do práce, poskytuje pocit bezpečí a uvolňuje duševní konflikty.

POMERANČ pomáhá při stresu, smutku, úzkosti, při nervozitě. Osvěžuje, uvolňuje a povznáší. Uklidňuje při pomalém myšlení, při nespavosti, snižuje napětí při nahromadění stresu a frustraci. Rozproudí energii, přinese do života radost a pozitivitu. Má své místo na vánočním stole i vánočním punči.



Ve chvíli, kdy teplota venku klesne pod 5 °C a slunce začne zapad brzy odpoledne, se i z nás dospělých na několikolik týdnů stávají malé děti, alespoň uvnitř. Přichází čas mandarinek, horkých čajů, punčů se skořicí a hlavně pohádek. Pečeme a vyrábíme vánoční dekorace a z celého bytu je cítit vůně pomerančů, vanilky, hřebíčku a skořice. Atmosféru můžeme podpořit i éterickými oleji (aromaterapií). Nejjednodušší je nakapat esenciální oleje na dřevěné kuličky nebo do difuzéru.

Zdroj: Service AKH s.r.o.

Velké oblibě se těší i adventní sada éterických olejů a parfémových vůní od BELAIR PUR. Na každou adventní neděli je pro Vás připravena jiná směs navozující příjemnou atmosféru. Čím blíže ke Štědrému dni, tím autentičtější vůně. Některé zákaznice si oblíbily tyto parfémy, které s oblibou nosí i do zaměstnání, aby si zpříjemnily pracovní den. K dispozici je i mini sada obsahujících 5 malých parfémů k vyzkoušení. V minulém roce se stala naším nejoblíbenějším dárkem pro blízké i zaměstnance větších firem. Přemýšlíte, jak si zpříjemnit přicházející adventní období s dětmi, nebo máte sami rádi příjemné vůně a chcete si udělat radost něčím výjimečným a originálním?

Máme pro Vás TIP:

VOŇAVÝ ADVENTNÍ KALENDÁŘ. Pro vánoční období je typická široká škála rozličných vůní. Vůně koření, jehličí a citrusů nás obklopuje téměř na každém kroku. Troufnete si rozpoznat je jen po čichu? Dřevěná krabička v sobě ukrývá 24 malých lahviček s éterickými oleji a jejich směsi, které mají spojitost s adventem. Naleznete zde i 24 dřevěných čtverečků ideálních pro nanesení éterických olejů. Po provlečení stužky je tak můžete i kamkoli zavěsit.

Zdroj: Service AKH s.r.o.

Adventní kalendář společnosti vás provede adventem společně s rostlinnými silicemi, které mají pouto k tomuto krásnému období roku a možná vám a vašim blízkým pomůže objevit krásy aromaterapie.

Voňavé Vánoce a šťastný nový rok

Vám přeje tým společnosti 1. Aromaterapeutická KH a.s.!

Zdroj: Service AKH s.r.o.Nápovědu najdete na https://www.aromakh.cz

Ze všech správných odpovědí vybereme 3 výherkyně/ výherce, kteří se mohou těšit na balíček obsahující:

· Difuzér - dřevěný dekor

· CHOCO&VANILLA Vonný olej 10 ml

· VÁNOČNÍ NÁLADA Směs esenciálních olejů 10 ml

· ŠTĚDRÝ VEČER Směs esenciálních olejů 10 ml

· JEŽÍŠEK Směs éterických olejů 10 ml

· Sleva 15% na další nákup