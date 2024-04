Přemýšlíte, kam se letos vydat na dovolenou a nebaví vás ležet na pláži? Zaměřte se na Alpy. Ve Švýcarsku, které má hodně lidí za drahou destinaci jsou na návštěvníky perfektně připraveni a poznáte, že to není tak drahé, jak se může zdát – řada regionů nabízí nejen nespočet aktivit a atrakcí v nádherné přírodě, ale i návštěvnické karty, se kterými máte řadu věcí a dopravu zdarma.

Brusio, Bernina Express | Foto: Copyright Notice © Rhätische Bahn / Christoph Benz

Začneme rovnou v regionu nám nejbližším, Dolním Engadinu, do kterého se dopravíme autem z Prahy za 6 hodin. Dolní Engadin je údolí řeky Inn u rakouských hranic a návštěvníkům nabízí středisko Scuol s minerálními lázněmi a trasami k pěšímu putování. Dále středisko Samnaun, jedinou bezcelní zónu Švýcarska, která je navíc propojená s rakouským Ischglem. Samnaun si užíjí především bikeři. Pokud se zde ubytujete získáte návštěvnickou kartu, se kterou máte místní veřejnou dopravu a lanovky zcela zdarma a řadu aktivit se slevou. Dolní Engadin si pro své letní návštěvníky připravil řadu novinek:

ScuolZdroj: Copyright Notice© Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair / Johannes Fredheim

Užijte si dálkovou pěší panoramatickou trasu Via Parc Naziunal přírodou, která je těžko překonatelná svou rozmanitostí a romantickou krásou, kdy platí, že i cesta je cíl. Trasa je rozdělena na 4 etapy a putuje se po regionálních vrcholech (God da Tamangur, Munt la Schera a další) a malebnými údolími Val Müstair, Val Cluozza a Val Mora s modřínovými lesy a tyrkysově zbarvenými horskými potoky ve Švýcarském národním parku. Běžci poté ocení Trails Vals, vícedenní běžeckou trasu ze Samnaun do UNESCO údolí Val Müstair, kdy se po stezkách blízkých přírodě dostanete z vysokohorského Samnaun do Dolního Engadinu a dále do údolí Val Müstair. Kromě nedotčené přírody Švýcarského národního parku budete obdivovat horské engadinské vesničky se sgrafity zdobenými domy a pochutnáte si na místních kulinářských specialitách. Na tuto trasu je možné si zakoupit balíček ubytování se snídaní a přepravou zavazadel, kdy se poté přes den pohybujete v přírodě jen s malým batůžkem.

Bikeři nad alpským střediskem Davos KlostersZdroj: Copyright Notice © Destination Davos Klosters/Martin Bissig

Hned vedle Dolního Engadinu se nachází světověznámý prázdninový region Davos Klosters, kde jsou túry, které jsou příliš dlouhé na jeden den a v takových případech je kombinace horského kola / e-kola s pěší turistikou víc než lákavá. Tímto způsobem i delší stoupání již není problémem a rychlý návrat je zaručen. Pokud chcete zažít plnou krásu hor, začněte od samého údolí v Davosu, horské kolo / e-kolo vám zkrátí dlouhá stoupání a ploché turistické stezky vedoucí kolem vrcholků, po vrstevnících nebo údolími si užijete pěkně po svých v pohorkách – zaměřte se letos na nabídku “Bike & Hike” a rozhodně nebudete zklamaní. Ubytovaní se navíc mohou těšit také z návštěvnické karty, se kterou mají místní lanovky od 6,- CHF za den (zpáteční jízdenka na vrchol), bezplatnou jízdu Rhétskou dráhou mezi Klosters a Filisurem (specialitou jsou historické vlaky), bezplatné lokální autobusy a další výhody. V letním návštěvnickém programu Summer Guest Program mají ubytovaní hosté navíc možnost zúčastnit se více než 70 aktivit buď zcela zdarma nebo za 5,- až 10,- CHF. Užijte si například kurz techniky jízdy na horském kole, wakeboarding, rafting, kurz hry na Alphorn, okružní cestu veteránem, navštivte sýrárnu Clavadeler Alp, podívejte se přes rameno samotnému chocolatierovi a nebo se například protáhněte na paddle boardu na místním jezeře.

Davos, SchatzalpbahnZdroj: Andrea Badrutt, Chur

Ani vlakový fandové nebudou zklamaní, místní Rhétská dráha je známá svými červenými vláčky a panoramatickými vlaky Bernina Express a Glacier Express. V létě si můžete užít specialitu – Bernina Herb Express, kdy se vydáte na výlet do Le Prese na palubě panormatického vlaku Bernina Herb Express. Připravte se na úžas a ponořte se do světa bylinek ve Val Poschiavu – v Le Prese vás čeká oběd, který je ze 100 % z místních produktů a poté prohlídka bylinkových polí a výrobny Raselli Erboristeria Biologica. Odpoledne nebo následující den se vrátíte do místa odjezdu na palubě Bernina Expressu nebo některého z regionálních vlaků RhB. Bernina Herb Express je možné rezervovat na poslední pátek v měsíci od června do srpna 2024.

Bernina Herb Express u jezera Lago BiancoZdroj: Rhätische Bahn AG / Christoph Benz

Scuol, Tarasp CastleZdroj: Copyright Notice© Switzerland Tourism/Martin Maegli

