Rozdáváme 10 setů po 3 kusech inhalačních tyčinek s esenciálními oleji od AOMU v hodnotě 10 000 Kč.

Foto: Ondřej Holub

AOMU jsou inhalační tyčinky se 100% bio esenciálními oleji vyrobené v ČR. Pomohou vám se zkvalitněním spánku s usínáním, soustředěností nebo uvolněním od stresu a nervozity. Tyčinka Energy vám pomůže nahradit také další šálek kávy.

Ponořte se do světa relaxace s inhalačními tyčinkami od značky AOMU. S pár nádechy získáte vzpruhu pro tělo i mysl prostřednictvím esencí čisté přírody.

Přírodní alternativa pro moderní svět

AOMU je česká značka aromatických inhalačních tyčinek s harmonizujícími účinky na naši psychiku. Vonné směsi, které jsou tvořeny designérkou vůní Kateřinou Melenovou, obsahují pouze organické 100% bio esenciální oleje bez chemických aditiv.

Smyslem AOMU je zprostředkovat blahodárné účinky přírody všem, kdo chtějí pečovat o své duševní i tělesné zdraví jinou cestou než chemicky zpracovanými potravinami a léky.. Inhalační tyčinky AOMU jdou proti proudu nezdravých návyků jako je nadměrná konzumace energetických nápojů a kávy a svým 100% přírodním složením a kompostovatelným obalem jsou perfektní přírodní alternativou. Předním benefitem tyčinek je jednoduchost použití. Jak zní heslo AOMU - ‚‚Stačí přivonět!” S designovým obalem se nebudete muset stydět mít tyčinku mít třeba odloženou na pracovním stole. Velikost AOMU je navíc tak skladná, že se vejde i do nejmenší kapsy či kabelky. Proto po ní v případě potřeby budete moci sáhnout kdekoliv a kdykoliv. Třeba při cestě do práce či do školy.

Zdroj: Ondřej Holub

A kdy inhalační tyčinky použít?

Na své si u AOMU přijde každý. Tři různé tyčinky – ENERGY, HAPPY a SLEEP na tři různé potřeby: dávka přirozené energie, uvolnění od stresu a napětí, snadnější usínání a kvalitnější spánek.

V AOMU nezapomněli ani na maminky s dětmi, které jistě potěší varianta Energy. Ta dodá svou přírdní silou energii jak mentální tak fyzickou. Vůně citrusových plodů a máty peprné osvěží a nabudí mysl také pro lepší koncentraci. Povzbuzení s tyčinkou Energy je přírodní, takže na rozdíl od kávy a jiných kofeinových nápojů je její užívání během dne neomezené. Nebo čelíte každodennímu stresu a nervozitě při snaze dostát své denní agendy? Při nervozitě, stresu nebo špatné náladě tyčinka Happy podpoří tvorbu hormonů štěstí a zajistí klidnější chvíli jen pro sebe. Po AOMU budete moci sáhnout ať už řešíte problém se spánkem a problémem usnout. Tyčinka Sleep umožňuje rychlejší usínání a dopomáhá ke kvalitnějšímu spánku. Vůně levandule, růže bílé nebo meduňky vás přesune do říše snů okamžitě.

I přes to, že čich je velmi individuální záležitostí, směsice esenciálních olejů v AOMU byla namíchaná tak, aby voněla ideálně každému.

Zdroj: Ondřej Holub

Použití inhalačních tyčinek je tak jednoduché!

Na webu AOMU si také připravili jednoduchý návod na použití tyčinky: držte tyčinku těsně pod nosní dírkou a velmi pomalu a jemně se nadechujte. Nevkládejte do nosních dírek, vůni pak ucítíte slaběji. Několikrát opakujte podle potřeby. U některých tyčinek se účinek může dostavit už po jednom nadechnutí. Chcete-li inhalovat déle, po 2 až 5 minutách si dejte přestávku.

Esenciální oleje po čase ztrácejí sílu a tím i svou účinnost. Proto je doporučená doba používání inhalačních tyčinek 4- 6 týdnů od otevření.

Starodávná tradice v moderní době

AOMU je představitelem Aromaterapie v moderním světě. Ta, tak jak ji dnes známe navazuje na starodávnou tradici bylinné medicíny praktikovanou v zemích jako je Egypt a Indie před tisíci lety. V AOMU si stojí za tvrzením, že se jedná o starověkou moudrost, jež je posvěcená vědou: extrakty aromatických látek znali už ve starověku a ve větší či menší míře se používají ve všech přírodních medicínách světa. Esenciální oleje zažívají dnes renesanci a jich účinky začíná potvrzovat i narůstající počet vědeckých studií, které najdete na webu AOMU v sekci věda.

Zdroj: Matěj Habla

Více informací a nápovědu do soutěže najdete zde: https://aomu.cz/, nebo na našem instagramu: https://www.instagram.com/my_aomu/

Zdroj: Be the Essence s.r.o.Ze vešech správných odpovědí vylosujeme 10 výherců, kteří se mohou těšit na set po 3 kusech inhalačních tyčinek s esenciálními oleji od AOMU. Celková cena výhry je 10.000 Kč.

Zdroj: Ondřej Holub