Projížďka alpskou zimní krajinou má své neopakovatelné kouzlo a červeným vláčkům Rhétské dráhy to na sněhu obzvláště sluší. V zimě si s nimi můžete užít několik specialit.

Bernina Express u ledovce Morteratsch | Foto: © Rhätische Bahn

Pokud patříte k pohodářům, nebo chcete svou zimní dovolenou spojit také s nelyžařskými aktivitami, zaměřte svou pozornost na panoramatický vlak Bernina Express nebo Glacier Express. Právě panoramatický vlak Bernina Express slaví letos už 50 let, během nichž si získal tisíce obdivovatelů po celém světě. Bernina Express poskytne všem cestujícím dech beroucí zážitek – celá trasa vlaku je vedena bez ozubnice a cestující čeká 196 mostů a 55 tunelů po cestě z Churu do Tirana. Díky své technické unikátnosti byly tratě Albula a Bernina v roce 2008 zapsány i na UNESCO a v roce 2022 byla Rhétská dráha zapsána do Guinessovy knihy rekordů, když po technicky mimořádné trati Albula projel nejdelší vlak světa.

Od 23. 10. 2023 do 9. 12. 2023 je možné využít jízdy panoramatickými vagony Rhétské dráhy, které jsou připojeny také k vybraným normálním vlakovým spojům na trase Sv. Mořic – Tirano. Cestující si tak budou moci vychutnat nádherné výhledy, které nabízí panoramatický vlak Bernina Express. Do těchto panoramatických vagonů bude nutné mít přikoupenou jízdenku za dodatečných 5,- CHF.

Bernina Express v průsmyku BerninaZdroj: © Rhätische Bahn

Glacier Express, Ledovcový expres, není jen nejslavnějším panoramatickým vlakem, ale také „nejpomalejším rychlíkem“ světa. Celá jeho trasa zaberte okolo sedmi hodin a doveze vás ze Sv. Mořice do Zermattu. Trasa vede panenskou horskou krajinou, mondénními letovisky, hlubokými soutěskami, půvabnými údolími a 91 tunely. Během cesty si vychutnáte výborný 3chodový oběd servírovaný přímo na vaše místo. Vybrat si můžete dokonce ze 3 cestovních tříd – vedle klasické 1. a 2. třídy je možné cestovat opravdu exkluzivně v Excellence Class, kterou si každý požitkář dosyta užije. Tato třída nabízí vlastní bar, 5chodový oběd, garantované místo u okna, vlastní tablet s palubním informačním servisem a dopravu zavazadel z vašeho hotelu na palubu vlaku. Mimo to vás hned na nástupišti u vlaku uvítá osobní průvodce a nabídne vám drink na uvítání. Během celé cesty je poté cestujícím k dispozici bezplatné občerstvení vč. nápojů.

Glacier Express na viaduktu LandwasserZdroj: © Rhätische Bahn

Chcete zažít něco adrenalinovějšího? Z Predy do Bergünu skrz klikaté údolí Albula vede 6 km dlouhá silnice, která se přes zimu uzavírá pro veškerý provoz a je k dispozici pouze sáňkařům. Ve stanici Bergün si zapůjčíte sáňky, vyjedete červeným vláčkem Rhétské dráhy do stanice Preda, a dotud se spustíte na saních po zavřené silnici. Nic vám nebrání jezdit pořád dokola celý den až do večera, kdy se nad celou dráhou rozsvítí světla. Závěrečné ostře točené zatáčky pak jsou všemu pomyslnou třešničkou na dortu každého správného sáňkaře. Ti odvážnější z vás se mohou z Predy vydat do Darluxu, odkud vede náročnější sáňkařská dráha zpět do Predy.

Regionální vlak Rhétské dráhy u PredyZdroj: © Rhätische Bahn

Rhétskou dráhu navíc ocení i lyžaři – ze zastávky Bernina Diavolezza se vyjede nahoru lanovkou a odtud se zdatní lyžaři vydají dolů po ledovci Morteratsch do stejnojmenné zastávky vlaku.

Nápovědu je možné nalézt na https://mojesvycarsko.com/rhb.

Zdroj: © Rhätische Bahn