Investice do zastínění má smysl. Pomůže i chytrá domácnost

Komerční sdělení

Proklima je rodinná firma, která na českém trhu působí téměř dvacet let. Za tu dobu se postarala o bezmála dva miliony oken, ať už jde o venkovní žaluzie, vnitřní žaluzie, rolety, markýzy, pergoly nebo další typy stínící techniky. Každý její výrobek prochází testováním a pečlivou výstupní kontrolou. I proto se firma nebojí dát prodlouženou záruku čtyři roky. Proč se vyplatí investovat do zastínění a jak pomáhá chytrá domácnost? Nejen na to jsme se zeptali Vojtěcha Sládka, vedoucího obchodního oddělení společnosti.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Foto: Proklima