Benešovská zemědělská škola sleduje nové trendy ve vzdělávání a nabízí studium v nových studijních oborech.

Foto: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov

VOŠ a SZeŠ Benešov (hovorově Zemědělka Benešov) neodmyslitelně patří k městu Benešov, a to již téměř 130 let. Bohatá historie školy s sebou nese pro současné vedení školy závazek vůči jejím zakladatelům, nicméně to neznamená, že škola žije minulostí. Opak je pravdou. Mottem školy je heslo: „O krok napřed…“ a toto heslo naplňuje. Již několik let úspěšní absolventi školy odcházejí na pracovní trh nebo do dalšího studia vybaveni nejen teoretickými a praktickými znalostmi a dovednostmi, ale také ovládají odbornou angličtinu. Své odborné a jazykové kompetence si mohou prakticky prověřit již během studia během praxí na různých farmách, školách, školních hospodářstvích a veterinárních klinikách doma i v zahraničí. V zemědělských oborech zas již patří do studijního plánu výuka precizního zemědělství.

A nyní přichází škola také s nabídkou nového studijního oboru pro mladé zahradníky. Od příštího školního roku uvítá ve svých lavicích studenty maturitního studijního zaměření, které nese název „Design městské zeleně“. „Jedná se o obor zaměřený na inovativní přístupy při zakládání a údržbě nejen městských zelených ploch a současně reaguje na potřebu změnit pohled na propojení města a krajiny“, jak uvedla garantka tohoto oboru – Ing. Veronika Zikmundová, zahradní designérka a vedoucí zahradnického vzdělávání na škole. „Obor ukazuje možnosti ke zpomalení globálního oteplování, učí hospodaření s vodou a dokáže vytvářet společný prostor pro život lidí, živočichů i rostlin. Studenti získají hlubší porozumění o symbióze obou světů – města a krajiny a získají potřebné znalosti a dovednosti k tvoření zelených stanovišť respektujících přírodní ekosystémy a biodiverzitu. Jejich znalosti flóry a fauny, společně se základy urbanismu a vodního managementu jim dají nepřeberné množství reálného uplatnění.“ Studijní program vznikl díky zapojení školy do mezinárodního projektu European Platform for Urban Greening, který je zaměřený právě na řešení přizpůsobování se měnícím se klimatickým podmínkám.

