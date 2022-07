Dovolujeme si vás oslovit s nabídkou možnosti absolvování bakalářského nebo magisterského studia kombinovanou formou v jihočeském regionu. Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze otevírá již sedmnáctý ročník studia, ve svém Konzultačním středisku Sezimovo Ústí – Tábor. Po dokončení studia mohou absolventi získat titul Bc. nebo Ing.

Foto: TREND PARTNER s.r.o.

V akademickém roce 2022/2023 se budou otevírat v tříletém bakalářském studiu a v dvouletém magisterském studiu oboru Veřejná správa a regionální rozvoj první ročníky již při minimálním počtu 20 studentů. Studium probíhá o víkendech a je koncipováno tak, aby mohlo být zvládnuto při zaměstnání.

Výuku zajištují kmenoví vyučující Provozně ekonomické fakulty. Přijetí ke studiu je bez přijímací zkoušky a vlastní studium je rozděleno do dvou částí. První část (polovina) studia je organizována jako kurz celoživotního vzdělávání, který je účastníky kurzu placený. Přechod do druhé části je při splnění všech zkoušek a zápočtů automatický (respektive student může zažádat přesunutí 2 povinností (zkoušek či zástupců) z první části studia do druhé části. V druhé části studia, která je již zdarma, se účastníci stávají studenty univerzity a na konci skládají státní zkoušku, kde mohou získat příslušný titul – Bc. nebo Ing.

Výuka probíhá na Vyšší odborné škole, střední škole, Centru odborné přípravy Sezimovo Ústí, magisterské studium v budově Na Kopečku v Táboře a naše společnost TRENDPARTNER s. r. o. zajišťuje nábor studium, objednává přednáškové místnosti a prostory pro zkoušky, komunikuje se studijním oddělením a přednášejícími a jejich informace přeposílá studentům.

Zájemci se přihlašují přímo on-line přes informační systém České zemědělské univerzity a také všechny poplatky zasílají zájemci přímo na bankovní účet univerzity.

Informace o studiu naleznete na stránkách Provozně ekonomické univerzity v záložce Studenti ČZU – Konzultační středisko Sezimovo Ústí – Tábor. Další také na stránkách vzdělávací a konzultační agentury TRENDPARTNER, kde v záložkách bakalářské nebo magisterské studium naleznete popis studia, přehled předmětů v v jednotlivých semestrech, které jsou hypertextovým odkazem propojeny s univerzitním informačním systémem, a u každého předmětu se dozvíte obsah, garanta předmětu, literaturu apod.

TREND PARTNER s.r.o.

Dub 4, Kondrac, 258 01

Pro další informace prosím navštivte výše uvedené stránky nebo kontaktujte Ing. Bohumila Bareše na e-mailové adrese: bares@trendpartner.cz

nebo telefonu: 605 449 489.