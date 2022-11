Společnost Schaeffler Production CZ s.r.o., která je celosvětově významný dodavatel v oblasti automobilového a průmyslového sektoru dlouhodobě podporuje technické vzdělávání v Pardubickém kraji.

Společnost Schaeffler cíleně pracuje se studenty, mnozí z nich pak po studiu najdou své první místo právě v jednom ze závodů firmy. | Foto: Schaeffler Production CZ s.r.o.

Společnost spolupracuje se základními a středními školami v lanškrounském a svitavském regionu a zapojuje do svých programů také vysokoškoláky technických oborů z celé České republiky. „V našich programech pracujeme na zlepšení závažného problému, který vidíme, že se v Česku stále nedaří vyřešit, a to je propojování teorie, kterou se žáci zejména technických oborů učí ve škole a dostatečné praxe, kterou by získali již během studia a mohli si tak své teoretické znalosti ověřit a více ohmatat v reálném životě,“ říká Pavla Holubářová za personální oddělení společnosti.



Technické vzdělání už na základní škole

Díky programu Dílničky do škol si mohou žáci vyzkoušet svou manuální zručnost. Zástupci firmy dorazí za žáky přímo do jejich školy a děti si mohou vyzkoušet sestavit reálnou výrobní součástku. Školám, které mají možnost přijet do jednoho z českých závodů společnosti Schaeffler v Lanškouně nebo ve Svitavách, firma nabízí možnost spojit Dílničky s exkurzí výrobních prostor.



Odborný výcvik pro středoškoláky

Dlouholetá spolupráce se středními školami v regionu spočívá především v zajišťování odborné praxe, komentovaných exkurzích a workshopech. Žáci vybraných studijních a učebních oborů se mohou přihlásit do stipendijního programu nebo nastoupit na letní brigádu.



Školící střediska ve Svitavách a Lanškrouně

„V rámci Schaeffler Akademie v našem svitavském a lanškrounském závodě provozujeme školicí středisko, které využíváme pro výuku studentů středních škol a učilišť. Věnujeme se zejména hlavnímu nedostatku, který vidíme v propojování teorie s praxí. A to nelze vyřešit jinak než úzkou spoluprací škol a firem,“ vysvětluje Zdeněk Kunčár, koordinátor odborného výcviku společnosti Schaeffler.

Aktuálně společnost Schaeffler spolupracuje se Středním odborným učilištěm ve Svitavách, Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Lanškroun a Střední školou technickou a dopravní Gustava Habrmana v České Třebové. Hlavním benefitem pro mladé nástrojáře, mechatroniky a plastikáře je to, že mohou přímo ve firmě absolvovat odborný výcvik pod dohledem zkušeného patrona.

