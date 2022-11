Střední odborné učiliště a Střední odborná škola, Dubno je dnes regionálním vzdělávacím centrem zejména v oblastech elektrotechniky, strojírenství, automobilového průmyslu, požární ochrany a v posledních pěti letech se specializuje i na oblast bezpečnostně právní.

Foto: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Celý vzdělávací komplex je situován v areálu, který tvoří 11 budov vzájemně propojených koridory.

Součástí komplexu jsou moderně vybavené odborné učebny teoretického vyučování, školní dílny disponující materiálně-technickým vybavením splňující aktuální požadavky současné doby včetně nároků na digitální technologie, a to nejen v oblasti polytechnického vzdělávání. Moderní tělocvična, posilovna i víceúčelové hřiště, dva domovy mládeže a vlastní stravovací zařízení tak činí ze školy bezpečnou a soběstačnou vzdělávací instituci, která je navíc zcela obklopena přírodou.

NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁNÍ

Čtyřleté studijní obory s maturitním vysvědčením

Autotronik 39-41-L/01

Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01

Požární ochrana 39-08-M/01

Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01

Tříleté učební obory s výučním listem Zdroj: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 (Automechanik)

Elektrikář 26-51-H/01

Instalatér 36-52-H/01

Strojní mechanik 23-51-H/01 (Zámečník)

POZITIVA A ÚSPĚCHY ŠKOLY

· Nový atraktivní obor vzdělávání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost přivedl do školy také dívky

· Opakované ocenění nejlepších sportovců na KÚ Středočeského kraje

· Hasičské jiskření (projekt pro žáky ZŠ pod záštitou MŠMT ČR a sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)

· Aktivní zapojení do projektu „Přes bariéry s policií ČR“

· Realizace adaptačního, lyžařského a vodáckého kurzu a výjezdního semináře

· Zapojení do charitativních akcí (Srdíčkové dny, Fond Sidus)

· Získání a opakované obhájení titulu „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“

· Zapojení školy do projektu Fotbalová akademie 1. FK Příbram

· Úspěchy ve sportovních soutěžích SŠH v košíkové, odbíjené, futsalu, florbalu a plavání

· úspěchy na MČR v Pardubicích a Středoškolském mistrovství a MČR v Dubně v disciplínách TFA – opakované umístění na stupních vítězů

· Postup do celorepublikového kola soutěže ve finanční gramotnosti

Zveme Vás na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

24.11. 2022 od 11.00-17.00

03.12. 2022 od 09.00-12.00

07.01. 2023 od 09.00-12.00.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, Dubno, 26101

www.dubno.cz