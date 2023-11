Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno je dnes regionálním vzdělávacím centrem zejména v oblastech elektrotechniky, strojírenství, automobilového průmyslu, požární ochrany a v posledních letech se specializuje i na oblast bezpečnostně právní.

Foto: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Celý vzdělávací komplex je situován v areálu, který tvoří 11 budov vzájemně propojených koridory. Součástí komplexu jsou moderně vybavené odborné učebny teoretického vyučování, školní dílny disponující materiálně-technickým vybavením splňující aktuální požadavky současné doby včetně nároků na digitální technologie.

Moderní tělocvična, posilovna i víceúčelové hřiště, dva domovy mládeže a vlastní stravovací zařízení tak činí ze školy bezpečnou a soběstačnou vzdělávací instituci.

Od letošního školního roku mohou žáci využívat 3D brýle pro virtuální realitu. V biologii mohou nahlédnout do podmořského světa, v technických předmětech budou prohlubovat znalosti a dovednosti při simulacích, rozebírání a skládání motorů a převodovek. V elektro předmětech se žáci mohou ponořit do elektrických obvodů a přijít na to, jak to všechno funguje. Škola spolupracuje se sociálními partnery – Policie ČR, HZS Příbram, Vězeňská služba, Ministerstvo vnitra, Auto-Poly s.r.o., Drupol Příbram, Revel s.r.o., Ravak a.s. a jiné.

Obory vzdělání s maturitní zkouškou:

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

39-41-L/01 Autotronik

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

39-08-M/01 Požární ochrana

Obory s výučním listem:

23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel

26-51-H/01 - Elektrikář

36-52-H/01 - Instalatér

23-51-H/01 - Strojní mechanik

Zveme Vás na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Čtvrtek - 23.11.2023 - 11:00 - 17:00

Sobota - 9.12.2023 - 9:00 - 12:00

Sobota - 13.01.2024 - 9:00 - 12:00