SPŠ zeměměřická a Geografické gymnázium Praha je školou, jejíž tradice sahá až k roku 1951. Od září 2021 nabízí dva studijní obory, které pojí společný zájem - vědy o Zemi. Studium je vhodné pro ty, kteří mají rádi různorodost, upřednostňují buď práci v terénu (měření) nebo práci u PC (zpracování naměřených dat a tvorba tematických map).

Obor Geodézie a katastr nemovitostí nabízí dvě zaměření. Pro žáky, kteří jsou rádi v přírodě, je vhodné zaměření „Geodézie“. Žáci, které zajímají mapy a práce na PC, si volí zaměření „GIS“ (Geografické informační systémy). Při studiu je kladen důraz na odbornou praxi. Samostatnost a rozhodnost jsou zárukou úspěchu odborníků v oblasti geodézie, kartografie, fotogrammetrie, GIS a katastru nemovitostí.

V oboru Gymnázium získávají žáci nejen všeobecné vzdělání, ale právě zaměření na geografii posouvá jejich znalosti a dovednosti do oblasti geografie, demografie, kartografie, ochrany životního prostředí, GIS a dálkového průzkumu Země. Výuka je zacílena na aktuální a moderní geografické trendy, je doplněna terénními cvičeními a odbornými exkurzemi.

Měřická přístrojová i výpočetní technika je na vysoké úrovni (totální stanice, dron, software pro zpracování map). Žáci se zapojují do zeměpisných olympiád, účastní se jazykových exkurzí do zahraničí a mezinárodní soutěže v rámci geodézie.

Uplatnění absolventů

Obor 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

Absolventy zaměstnávají geodetické a stavební společnosti a projekční kanceláře, katastrální, pozemkové i obecní úřady - tedy všude tam, kde se staví nebo se vytvářejí mapy. Ceněna je jejich odbornost a schopnost samostatně měřit v terénu nebo pracovat na počítačích při zpracování dat a tvorbě map. Novou oblastí uplatnění je získávání a zpracování dat pro geografické informační systémy.

Po maturitní zkoušce je absolvent ze zákona oprávněn k výkonu zeměměřických činností. Studenti s dobrým prospěchem mohou pokračovat i ve studiu na různých VŠ.

Obor 79-41-K/41 Gymnázium

Po ukončení studia může absolvent pracovat na pozicích vyžadujících úplné střední vzdělání s maturitou ve veřejném sektoru (obecní, krajské či katastrální a zeměměřické úřady), komerčních firmách i neziskových organizacích jako terénní pracovník a kartograf. Absolventi gymnázia mají předpoklady pro přizpůsobení se nově vznikajícím požadavkům na trhu práce a pro případné uplatnění v zahraničí.

Po absolvování gymnaziálního studia se předpokládá další vzdělávání na vysokých školách; vzhledem k zaměření studia především na přírodovědeckých fakultách univerzit nebo na stavebních fakultách technických VŠ.

Dny otevřených dveří:

17. 10. 2023 + 05. 12. 2023 + 16. 01. 2024 (16:30 - 18:30 hod.),

20. 01. 2024 (9:00 - 13:00 hod.)



GIS Day - 11. listopadu 2023 - pro širokou veřejnost: 9:00 - 13:00 hod.

