Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o. nabízí dva středoškolské maturitní obory – Informační technologie (specializace: programování, počítačové sítě a energetika) a Multimediální tvorba a tři obory vyšší odborné školy – Programování, Energetiku a Počítačové umění a design.

Foto: Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.

Středoškolské vzdělávání

RVP Informační technologie 18-20-M/01

Když k nám nastoupíš na obor Informační technologie, projdeš si v rámci prvního ročníku všeobecný základ programování, pak se rozhodneš, jestli se chceš věnovat více programování, nebo spíše správě počítačovým sítím či energetice.

Specializace: Programování

Když u nás vystuduješ programování, budeš umět vytvářet webové aplikace, vyvíjet počítačové hry nebo také programovat průmyslové roboty. Je jen na tobě, která oblast programování tě zajímá nebo zaujme při studiu, a které se budeš chtít nejvíce věnovat. Naučíme tě C#, JavaScript, CSS a HTML. Ve volitelných předmětech si pak můžeš vybrat i čistý jazyk C, C++, Assembler nebo se můžeš specializovat například na mikroprocesory, programování pro Android, zabezpečení informačních technologií nebo na počítačové sítě. V rámci projektů, které u nás jsou zpracovány jako praxe, si pak sám/a zkusíš práci v týmu na zadáních i od reálných firem.

Specializace: Počítačové sítě

Při studiu počítačových sítí projdeš precizně zpracovaným systémem školení CISCO a získáš CCNA certifikaci. Když odmaturuješ, budeš s jistotou umět konfigurovat nastavení jak menších, tak také korporátních sítí a budeš mít jasný přehled v používaném železe. V praxi pak najdeš uplatnění třeba jako správce počítačových sítí, IT technik, Windows/Linux administrátor nebo IT manager od malých firem až po korporáty.

Specializace: Energetika

Pokud máš chuť se zabývat energetikou, nabízíme školní vzdělávací program (ŠVP) odvozený od oboru Informační technologie. Nebudeš se zabývat programováním ani počítačovými sítěmi do takové hloubky jako ostatní žáci, ale navíc se naučíš vše o spotřebičích, úložištích a zdrojích energie, vše o elektromobilitě a zároveň se seznámíš s aktuální legislativou oboru. Po absolvování studia budeš umět navrhnout, realizovat a především efektivně řídit fotovoltaickou nebo malou větrnou elektrárnu například v rámci řešení smart home.

RVP Multimediální tvorba 82-41-M/17

Specializace: Počítačová grafika

Obor Počítačová grafika je vhodný pro všechny tvořivé osobnosti, ať už tě táhne natáčení, focení, grafický design nebo třeba klasická kresba. Během prvních tří let studia se budeš učit celou plejádu uměleckých a designérských disciplín, se zvláštním zaměřením na nové technologie a současné i nastupující trendy v oboru. Je nesmírně důležité, aby všichni žáci ovládali základní principy všech disciplín, ale jestli máš pocit, že některý z předmětů není zrovna tvojí silnou stránkou, nic se neděje; ve čtvrtém ročníku si totiž budeš moci vybrat svoje zaměření (např. animace, design, fotografie…) a stát se profíkem v tom, co tě opravdu zajímá.

Zdroj: Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.

Vyšší odborné vzdělávání

Programování 26-47-N/04

Studium programování na naší vyšší odborné škole probíhá kombinovanou formou (většinou 1-2 víkendy za měsíc) a je zakončeno absolutoriem. V rámci studia se hlouběji seznámíš s jazykem C#, prací s databázemi, operačními systémy (Windows a Linux) a fungováním počítačových sítí. Dozvíš se ale i zajímavé informace z oblasti elektrotechniky, fyziky, algoritmů či mikro nebo makroekonomie. V průběhu celého studia se též budeš věnovat zlepšování svých znalostí angličtiny, která je v oboru programování nepostradatelná.

Energetika 26-41-N/09

Studium energetiky na naší vyšší odborné škole probíhá taktéž kombinovanou formou (většinou 1-2 víkendy za měsíc) a je zakončeno absolutoriem. V rámci studia se hlouběji ponoříš do elektrotechniky, obnovitelných zdrojů energie a do zdrojů energie jako takových. Zjistíš, jaké charakteristiky mají úložiště energie a také různé spotřebiče, tak abys byl schopen v praxi vytvořit vhodné energetické řešení pro rodinný dům nebo malou či střední firmu. Aby ti z toho nešla hlava kolem, tak si studium zpestříš mikro a makroekonomií a samozřejmě také angličtinou, která je v současné době neodmyslitelnou součástí kvalitního vzdělání.

Počítačová umění a design 82-43-N/08

Našim cílem není dělat z odborníků umělce, i když bychom si to také troufli. To přenecháme tradičním vysokoškolským fakultám umění. Zaměřujeme se na začátečníky a děláme z nich odborníky pro výdělečnou praxi často už po 1 roce studia. Studium je proto intenzivní a úzce propojené s praxí. První ročník připomíná multimediální kurz počítačové grafiky. Druhý ročník je obohacený o marketingovou přípravu samostatně si vydělávajícího podnikatele. V této fázi je možné se zaměřit buď na libovolnou oblast virtuální grafiky (design), na skvělou animovanou tvorbu nebo na audiovizi, kameru a film (V předmětu Ateliér tvoříte buď design, animaci nebo film a nasloucháte přitom dějinám Vámi vybraného odvětví). Už ve druhém a v třetím ročníku je doporučena i externí výdělečná praxe v oboru. Třetí ročník slouží k uzavření studia absolventskou prací. Pro zájemce o získání vyššího titulu (než je DiS.) se věnujeme i přípravě vědeckého psaní dominujícího na tradičních vysokých školách, kde pak studenti mohou pokračovat na magisterský a doktorský titul.