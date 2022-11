Škola VOŠ a SOŠ Březnice je umístěna v příjemném prostředí obklopeném zelení v malém městě na okraji Středočeského kraje. V rozsáhlém areálu se nachází škola, domov mládeže, školní jídelna a rozlehlá zahrada se skleníkem.

Foto: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340

Pro absolventy základní školy nabízíme maturitní obory:

Jaký obor chcete studovat? Vyberte si ze tří čtyřletých oborů:

41-41-M/01 Agropodnikání

75-41-M/01 Sociální činnost

18-20-M/01 Informační technologie

Na škole panuje přátelská rodinná atmosféra a individuální přístup ke každému studentovi. Škola má výborné materiální vybavení a zázemí včetně sportovního využití: multifunkční hřiště, venkovní i vnitřní posilovna, sauna.

V průběhu studia žáci všech oborů absolvují velké množství odborných exkurzí a praxí v různých zařízeních a podnicích.

Vyučujeme jeden cizí jazyk – angličtinu.

Nabízíme různé volnočasové aktivity a pobyt v krásném prostředí.

Na všechny obory navazuje tříleté vyšší odborné studium, zakončené absolutoriem a absolvent získává titul DiS. (diplomovaný specialista). Studovat můžete v denní formě nebo kombinované.

Pro absolventy střední školy nabízíme obory vyšší odborné školy:

Jaký obor chcete studovat? Vyberte si ze tří tříletých oborů:

75-32-N/01 Sociální práce

26-47-N/04 Informační technologie

41-31-N/03 Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami

Co vše naši žáci a studenti umí, jak to na škole chodí, to vše se dozvíte u nás a na www.sbrez.cz.

Na našich webových stránkách www.sbrez.cz se podívejte na 3D prohlídku školy a termíny dnů otevřených dveří.

Samozřejmě Vás provedeme školou i mimo dny otevřených dveří po telefonické domluvě.

Nezapomeňte: jsme škola, která vás připraví pro život.

Těšíme se na vás.

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice

Rožmitálská 340

262 72 Březnice

Facebook: @sbreznice

Instagram: #vosasosbreznice

S dotazy se obracejte na skola@sbrez.cz, telefon 318 682 961.

Rádi vám odpovíme.